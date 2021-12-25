Англия

Наставник Манчестер Юнайтед пожаловался на плотный график.

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник высказался о плотном графике команд АПЛ, посетовав на наличие второго кубкового турнира.

Немецкий специалист считает, что клубам и лиге необходимо сесть за стол переговоров касаемо данного вопроса.

"Англия — единственная страна из топ-чемпионатов, где разыгрывают два Кубка. Я понимаю, что это направлено на улучшение финансового благополучия команд из низших дивизионов. Тем не менее, это очень усложняет жизнь футболистам — слишком плотный график увеличивает число травм.

Я считаю, что нам необходимо обсудить этот вопрос и найти адекватное решение. Нельзя играть так много матчей", — приводит слова Рангника The Guardian.

Напомним, Манчестер Юнайтед уже вылетел из Кубка английской лиги.

Ранее Рангник высказался о традиционном Боксинг-дэй в Англии.