Англия

Немецкий специалист поделился информацией о ситуации в команде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник рассказал о ситуации в команде и предстоящем рождественском периоде в английской Премьер-лиге.

"Играть в Англии на Боксинг-дэй и с 30 декабрая по 2 января – большая традиция. С нетерпением жду этого. Это будет мой первый опыт в тренерской карьере.

На этой неделе мы провели уже три тренировки. В нашем расположении есть 25 футболистов, не хватает лишь Поля Погба, все остальные – в строю. Прогресс на прошлой неделе был очень позитивным", – рассказал Рангник в комментарии официальному сайту клуба.

Следующий матч МЮ должен провести 27 декабря на выезде против Ньюкасла в 19-м туре АПЛ.