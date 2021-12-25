Англия

Хавбек Ювентуса может перебраться в АПЛ.

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной США Уэстон Маккенни может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации Calciomercato, в услугах 23-летнего футболиста всерьез заинтересован лондонский Тоттенхэм.

В американце Антонио Конте видит потенциальную замену Делле Алли и Харри Уинксу, которые могут покинуть клуб. Итальянец считает, что универсализм Маккенни добавит его команде вариативности в центральной линии.

Сумма потенциального трансфера оценивается в 30-35 млн евро.

В текущем сезоне Маккенни принял участие в 18 поединка за Ювентус во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось об интересе Тоттенхэма к Лоренцо Инсинье.