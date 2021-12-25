Италия

Футболист Наполи по-прежнему не может договориться о новом контракте.

Полузащитник Наполи и сборной Италии Лоренцо Инсинье может покинуть свою команду в летом 2022 года.

Футболист не может договориться с "партенопейцами" о новом контракте, чем готовы воспользоваться целый ряд европейских топ-клубов.

По информации Gazzetto dello Sport, в услугах капитана Наполи заинтересованы Тоттенхэм, Интер и Бавария.

Вариант с миланским Интером выглядит сомнительным, так как ранее агент футболиста заявил о неготовности своего клиента выступать в Италии в любом другом клубе, кроме как в Наполи.

Напомним, действующий контракт Инсинье с "неаполитанцами" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 18 поединков, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Тороно предложил щедрый контракт для хавбека Наполи.