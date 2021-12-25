Англия

Наставник Астон Виллы прокомментировал предстоящий поединок АПЛ.

В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги Астон Вилла дома сыграет с лондонским Челси.

Главный тренер "виллианов" Стивен Джеррард во время традиционной пресс-конференции накануне поединка отметил, что готовится к матчу с Челси не беря во внимание возможную ротацию в стане соперника.

"Челси нельзя недооценивать. Я смотрел несколько последних интервью Тухеля и понимаю, что соперник будет вынужден использовать ротацию. Тем не менее, это никак не скажется на нашей подготовке, мы будем готовиться к лучшей версии соперника.

Их команда наполнена исполнителями мирового класса, поэтому у них будет возможность даже с учетом ротации провести сильный поединок", — приводит слова специалиста официальный сайт Астон Виллы.

Напомним, что матч Астон Вилла — Челси состоится 26 декабря в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что Джеррард сдал положительный тест на коронавирус.