Англия

Англичанин пропустит ближайшие матчи "львов" против Челси и Лидса.

Астон Вилла на своем официальном сайте сообщила, что главный тренер команды Стивен Джеррард заразился коронавирусом.

41-летний англичанин сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

Отметим, что Астон Вилла была одним из первых клубов АПЛ, где была зафиксирована первая массовая вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что АПЛ не планирует приостанавливать сезон, несмотря на резкое увеличение случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, Джеррард не сможет присутствовать на скамейке "львов" во время матчей против Челси и Лестера, которые запланированы на 26 и 28 декабря.

После 17 игр Астон Вилла набрала 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.