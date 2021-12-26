Англия

Лондонский клуб подыскивает опции на позицию правого защитника.

Лондонский Арсенал в текущем сезоне под руководством Микеля Артеты постепенно начал восстанавливать утраченные ранее позиции в национальном первенстве, поэтому в ближайшие трансферные окна намерен поддерживать активность очередными успешными сделками.

В частности, испанский наставник "канониров" был бы не против заполучить дополнительного правого защитника для поддержания достойного уровня конкуренции на данной позиции.

Американский футболист оборонительной линии каталонской Барселоны Сержиньо Дест в данном контексте стал одной из подходящих кандидатур, а желание его нынешнего клуба зарабатывать на продаже собственных футболистов лишь подталкивает к успешному проведению переговоров между коллективами.

Ожидается, что "блаугранас" захотят увидеть предложение не менее чем в 45 млн евро, однако Арсенал будет иметь возможность снизить данную стоимость за счет срочности совершения сделки.

Дест в текущем сезоне провел 16 матчей, отдав при этом три результативные передачи.