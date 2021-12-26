Англия

Итальянский специалист рассказал о предстоящей встрече.

Главный тренер Ювентуса Антонио Конте поделился своим мнением о матче с Кристал Пэлас в 19-м туре АПЛ.

"Для меня важно увидеть правильную отдачу со стороны футболистов. У нас впереди много матчей, поэтому мы работаем со всеми имеющимися игроками. Они знают, что мы хотим улучшить их в каждом аспекте – тактическом, физическом, техническом. Мы довольны, потому что получаем от них правильную отдачу, но футбол играется в настоящем времени, поэтому мы должны видеть хорошую отдачу постоянно, а не в отдельных случаях.

Патрик Виейра показывает очень хорошие результаты. Я выступал против него, когда он играл в Арсенала, а я – в Ювентусе. Думаю, у полузащитника больше шансов стать тренером, потому что во время игры он больше внимания обращает на обе фазы – защитную и атакующую. У Кристал Пэлас есть свой собственный стиль, очень рад за него", – приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Матч Тоттенхэм – Кристал Пэлас состоится в Лондоне в воскресенье, 26 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.