Италия

Лондонский клуб доволен последними выступлениями форварда.

Нападающий Стивен Бейргвейн может остаться в Тоттенхэме после зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Главный тренер Антонио Конте доволен выступлениями Вергвейна в последних матчах и готов предоставить ему второй шанс. Ранее интерес к нидерландскому форварду проявляли Аякс, Севилья и другие европейские клубы.

Действующий контракт Бергвейна с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке "шпор", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в подписании полузащитника Хоффенхайма Флориана Гриллича.