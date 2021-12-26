Англия

Североирландский специалист рассказал о ситуации в команде.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился своим мнением о предстоящей встрече с Манчестер Сити в 19-м туре АПЛ.

"Любой тренер в данный период имеет много работы даже с полным составом. Играть с Ман Сити в воскресенье и с Ливерпулем во вторник не очень хорошо для игроков с физической точки зрения. Но нам придется играть в таком режиме две недели. Мы попытаемся быть как можно более конкурентоспособными.

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Мы знаем, что это большой вызов играть против такой команды, как Ман Сити, которая находится в лучшей форме, но мы постараемся быть готовыми к этому вызову", – приводит слова Роджерса издание Daily Mail.

Матч Манчестер Сити – Лестер состоится на Этихаде в воскресенье, 26 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.