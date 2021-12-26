Англия

Англичанин уже совсем скоро может вернуться в АПЛ.

Зимняя трансферная кампания в текущем сезоне может сопровождаться возвращением правого защитника мадридского Атлетика Кирана Триппьера в английскую Премьер-лигу, для чего подготовлены все необходимые условия.

Примечательно, что в данном контексте именно "матрасники" опережают партнеров в лице Ньюкасла по переговорному процессу.

Уже летом 2023 года у английского игрока обороны завершается контракт с действующими чемпионами Испании, но стороны не решили его продлевать на более длительный срок.

Именно по этой причине Атлетико торопится с продажей футболиста, который присутствовал на поле в большинстве матчей своей команды (17 игр, 1108 минут).

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, испанский клуб ожидает от Ньюкасла детальное предложение по игроку в ближайшие дни, после чего перейдет к рассмотрению следующего претендента на трансфер своего футболиста.