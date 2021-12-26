Англия

Наставник Челси прокомментировал предстоящий поединок АПЛ против Астон Виллы.

В 19-м туре Английской Премьер-Лиги лондонский Челси в гостях сыграет с Астон Виллой.

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель рассказал о последних новостях команды, а также поделился мыслями накануне поединка АПЛ.

"Я очень переживал, что проведу Рождество на работе. У нас все в норме, мы прекрасно осознаем, что у нас сейчас не самый удачный период в плане результатов.

Нам повезло больше всех в плане коронавируса, это нам позволяет сохранять уверенность в себе. Мы по-прежнему конкурентоспособны, У нас отличная команда, отличный состав. В целом, я счастлив, что приму участие в первом для себя Boxing Day.

Астон Вилла отличная команда, мы ожидаем тяжелой игры, но будем играть только на победу", — сказал специалист Football London.

Ранее накануне встречи АПЛ высказался наставник "виллиан" Стивен Джеррард.