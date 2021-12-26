Англия

Защитник сборной Польши поделился впечатлениями о работе с бомбардиром топ-уровня.

Защитник бирмингемской Астон Виллы Мэттью Кэш в начале осени 2021 года подал документы на получение польского паспорта, а уже 12 ноября дебютировал за свою новую национальную команду в поединке против сборной Андорры.

Как затем признался сам футболист "львов", наибольшее впечатление от первого в карьере вызова в национальную команду он получил при работе на тренировочных занятиях вместе с нападающим мюнхенской Баварии Робертом Левандовски.

"Нас с Робертом поставили в пару тренировать завершение атак — он был просто нереальным. Его статистика за последние несколько лет — настоящий феномен. Он лучше любого футболиста в мире на данный момент, и все прекрасно знают, что именно Левандовски должен был получить Золотой мяч. Однако, этот момент уже не зависел от его желания.

Находиться с ним в одной команде было просто прекрасно. Понаблюдать за тем, как он ведет себя в обычной жизни, как работает на тренировках. Я многому научился за короткий отрезок времени. В итоге, мы как-то поговорили вместе за ужином.

Поскольку Роберт — один из лучших в мире, я говорил с ним о различных игровых моментах и на общие темы. Он спокойно говорит на английском. Спрашивал меня о Премьер-лиге, о ее интенсивности. Я прекрасно понимал, что он и так знает, что я ему скажу, потому что каждый знает, что такое Премьер-лига.

Некоторые люди предлагали мне переманит его в Астон Виллу. Что же, пусть сам это решает. Возможно, если мы попадем в Лигу чемпионов УЕФА, то сможем попытаться его пригласить к себе", — с юмором подытожил футболист.

Бирмингемская Астон Вилла на данный момент идет на десятой строчке в турнирной таблице, отставания от желанной зоны Лиги чемпионов на десять очков.

26 декабря в 19:30 по киевскому времени "львов" ожидает домашний матч против лондонского Челси.