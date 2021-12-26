Англия

Футболист Челси рассказал о последних событиях внутри команды.

Защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта поделился мыслями относительно последних результатов команды.

Кроме того, футболист отметил важность возвращения в строй ключевых футболистов.

"Мы переживали очень сложный период, когда у нас отсутствовали ключевые футболисты. Наша команда очень амбициозна и мы переживали из-за каждого матча, где мы не сумели победить.

В последних двух играх мы сумели вернуть уверенность в себе, но до идеала еще далеко. В матче с Вулверхэмптоном мы не сумели победить, но провели очень хорошую встречу. Надеюсь, скоро мы начнем набирать кондиции, а вернувшиеся исполнители нам в этом помогут", — сказал испанец пресс-службе Челси.

Напомним, сегодня Челси проведет выездной матч против Астон Виллы в рамках 19-го тура АПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось об интересе двух испанских грандов к Аспиликуэте.