Испания

Испанские клубы попытаются подписать ветерана Челси.

Защитник Челси Сезар Аспиликуэта попал в сферу интересов Атлетико и Барселоны, сообщает Eurosport.

Контракт Аспиликуэты с Челси истекает следующим летом, но руководство клуба так и не начало с ним переговоры о продлении. Игроки лондонцев очень удивлены таким поведением клуба и считают, что испанец заслуживает более уважительного отношения к себе.

Атлетико и Барселона хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать 32-летнего игрока свободным агентом.

В текущем сезоне Аспиликуэта провел 16 поединков в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси проявляет интерес к защитнику Барселоны Рональду Араухо.