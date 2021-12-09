Испанские клубы попытаются подписать ветерана Челси.
Сезар Аспиликуэта, Getty Images
09 декабря 2021, 17:39
Защитник Челси Сезар Аспиликуэта попал в сферу интересов Атлетико и Барселоны, сообщает Eurosport.
Контракт Аспиликуэты с Челси истекает следующим летом, но руководство клуба так и не начало с ним переговоры о продлении. Игроки лондонцев очень удивлены таким поведением клуба и считают, что испанец заслуживает более уважительного отношения к себе.
Атлетико и Барселона хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать 32-летнего игрока свободным агентом.
В текущем сезоне Аспиликуэта провел 16 поединков в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Челси проявляет интерес к защитнику Барселоны Рональду Араухо.