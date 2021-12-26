Англия

Англичанин возьмется за работу в бывшем клубе.

Экс-защитник лондонского Челси и сборной Англии, который уже имеет опыт работы тренером, Джон Терри близок к возвращению в бывший клуб.

Как сообщает издание The Athletic, Джон будет куратором юношеских команд лондонского клуба. Его задача — отслеживать прогресс молодых футболистов Челси.

Почву для возвращения в Челси подготовили его бывший товарищи по команде Петр Чех и Карло Кудичини, которые также работают в структуре клуба. Также в возвращении Терри был заинтересован директор академии Нил Бат.

Отметим, что с 2018 по 2021 год Терри работал помощником главного тренера Астон Виллы Дина Смита, однако покинул клуб после увольнения Смита.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.