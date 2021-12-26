Англия

"Горожане" сумели обыграть соперника.

В рамках 19 тура английский Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле обыграл Лестер со счетом 6:3.

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил игру футболистов поединка.

Лучшим игроком матча стал вингер "горожан" Рахим Стерлинг, забивший два гола. Его действия оценили в 9,2. Худшим игроком, вышедшим в основе Ман Сити, стал Александр Зинченко — 6,4.

Ниже оценку у хозяев получил лишь Фил Фоден, который не запомнился, так как вышел на замену — 6,1.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.