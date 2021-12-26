Англия

Игра должна была состояться 28 декабря.

Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о переносе поединка 20-го тура английской Премьер-лиги против Арсенала.

Матч должен был состояться 28 декабря, однако руководство АПЛ удовлетворило просьбу "волков" о проведении матча в другую дату.

Причиной переноса стала невозможность Вулверхэмптона заявить необходимое количество игроков из-за коронавируса и травм.

Таким образом, Арсенал проведет свой следующий матч против Манчестер Сити, который состоится 1 января 2022 года, а Вулверхэмптон встретится с Манчестер Юнайтед 3 января 2022 года.