Игра должна была состояться 28 декабря.
Арсенал - Вулверхэмптон, Getty Images
26 декабря 2021, 22:19
Вулверхэмптон на своем официальном сайте объявил о переносе поединка 20-го тура английской Премьер-лиги против Арсенала.
Матч должен был состояться 28 декабря, однако руководство АПЛ удовлетворило просьбу "волков" о проведении матча в другую дату.
Причиной переноса стала невозможность Вулверхэмптона заявить необходимое количество игроков из-за коронавируса и травм.
Таким образом, Арсенал проведет свой следующий матч против Манчестер Сити, который состоится 1 января 2022 года, а Вулверхэмптон встретится с Манчестер Юнайтед 3 января 2022 года.