Футболисту по душе работать с немецким наставником.
Де Хеа, Рангник и другие игроки МЮ, Getty Images
26 декабря 2021, 22:26
Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал совместную работу при новом наставнике Ральфе Рангнике.
"Все футболисты тренируются, все в порядке, так что здорово снова быть вместе. Мы, конечно, упорно тренируемся. Каждая тренировка, каждый момент с Рангником напряженный.
Мы должны выкладываться на все 100 процентов каждый раз на тренировках и в играх. Посмотрим. Это только начало, прошло уже пара недель, так что смотрим в будущее.
Команда тренируется энергично, с темпом, и теперь мы должны показать это в больших играх. Если мы будем пропускать меньше голов, то наши нападающие смогут приносить нам победы, забивая голы", — сказал Де Хеа.
Отметим, что свой следующий матч МЮ проведет в понедельник, 27 декабря в 22:00. Соперник — Ньюкасл.