Англия

Футболисту по душе работать с немецким наставником.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал совместную работу при новом наставнике Ральфе Рангнике.

"Все футболисты тренируются, все в порядке, так что здорово снова быть вместе. Мы, конечно, упорно тренируемся. Каждая тренировка, каждый момент с Рангником напряженный.

Мы должны выкладываться на все 100 процентов каждый раз на тренировках и в играх. Посмотрим. Это только начало, прошло уже пара недель, так что смотрим в будущее.

Команда тренируется энергично, с темпом, и теперь мы должны показать это в больших играх. Если мы будем пропускать меньше голов, то наши нападающие смогут приносить нам победы, забивая голы", — сказал Де Хеа.

Отметим, что свой следующий матч МЮ проведет в понедельник, 27 декабря в 22:00. Соперник — Ньюкасл.