Англия

Наставник Манчестер Юнайтед подвел итог выступления команды в матче АПЛ.

В шестнадцатом туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед минимально обыграл Норвич, благодаря пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник подвел итог противостояния, отметив важную роль голкипера команды Давида Де Хеа в конечном результате.

"Это была очень интенсивная игра — Норвич играл не так, как команда из нижней части турнирной таблицы. В конечном счете, именно Де Хеа выиграл для нас этот матч.

Многие наши футболисты — крайне одаренные технически, но у нас было мало пространства, чтобы они смогли продемонстрировать свои умения. Нам нужно повышать уровень интенсивности и сконцентрироваться на своих физических качествах.

Я рад, что мы вновь не пропустили, но команде пора прибавлять", - резюмировал немецкий специалист в интервью BBC.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Норвич — Манчестер Юнайтед.