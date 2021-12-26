Специалист после матча против Астон Виллы выразил недовольство правилам лиги.
Томас Тухель, Getty Images
26 декабря 2021, 22:56
Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу над Астон Виллой со счетом 3:1.
"Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Автогол все сильно усложнил, но мы вернулись в игру и все сложилось нормально. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная победа, которую мы добыли с большим трудом.
У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут. А ведь он только вернулся после коронавируса. Не так давно Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса. Мы просто затыкаем дыры в составе теми, кем возможно".
Также Тухель раскритиковал руководство АПЛ, которое приняло решение убрать правило пяти замен.
"Я разочарован. Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение", — признался Тухель.
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