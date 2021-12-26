Англия

Специалист после матча против Астон Виллы выразил недовольство правилам лиги.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал победу над Астон Виллой со счетом 3:1.

"Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Автогол все сильно усложнил, но мы вернулись в игру и все сложилось нормально. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная победа, которую мы добыли с большим трудом.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут. А ведь он только вернулся после коронавируса. Не так давно Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса. Мы просто затыкаем дыры в составе теми, кем возможно".

Также Тухель раскритиковал руководство АПЛ, которое приняло решение убрать правило пяти замен.

"Я разочарован. Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение", — признался Тухель.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.