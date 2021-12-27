Англия

Английский полузащитник может перебраться в Серию А.

Центральный полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз, который также может закрыть позицию крайнего защитника, попал в сферу интересов Ромы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в подписании 24-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер "волков" Жозе Моуриньо.

Утверждается, что Рома предложила "канонирам" арендовать Мэйтленда-Найлза на полгода с возможным правом выкупа за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне английский хавбек провел за Арсенал 11 неполных матчей за Арсенал, в которых ему удалось отдать одну результативную передачу.

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