Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимала на своем поле Челси и потерпела поражение.

После ничьей в первой половине встречи подопечным Томаса Тухеля удалось переломить ход противостояния в свою пользу благодаря голу Ромелу Лукаку и реализованному пенальти в исполнении Жоржньо.

Обзор матча:

Астон Вилла — Челси 1:3

Голы: Джеймс (автогол), 28 — Жоржиньо, 33, 90+1 (оба с пенальти), Лукаку, 56.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Сансон (Эль-Гази, 76), Дуглас Луис, Рэмси — Буэндия (Чуквуемека, 74), Инга (Траоре, 73), Уоткинс.

Челси: Менди — Чалоба (Лукаку, 45), Силва (Кристенсен, 52), Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо — Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои.

Предупреждение: Мингс — Алонсо.