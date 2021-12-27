Англия

Временный наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал ситуацию вокруг французского футболиста.

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник высказался о ситуации вокруг форварда команды Антони Мартиаля.

Специалист понимает, что футболист хочет покинуть клуб, но ни один клуб не проявил к нему интерес.

"Я понимаю, что Мартиаль хочет покинуть клуб в поисках игровой практики. Мы разговаривали с ним и он сказал, что сейчас подходящий момент для смены обстановки. Это объективно, но нужно понимать и другую сторону ситуации.

Во-первых, у нас по-прежнему проблема с коронавирусом, а команда принимает участие в трех турнирах. Во-вторых, в клуб не поступало предложений. Мне ничего не известно об интересе к нему со стороны других клубов", — приводит слова Рангника ESPN.

В текущем сезоне Мартиаль принял участие в десяти матчах за МЮ, сумев отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось об интересе к Мартиалю со стороны Севильи.