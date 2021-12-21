Испания

Француз намерен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Нападающий сборной Франции и Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль намерен покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно.

Помимо Барселоны интерес к Мартиалю проявляет испанская Севилья. Сам футболист также заинтересован в переходе, так как недоволен тем игровым временем, которое он имеет в стане "манкунианцев".

По информации Sky Sports, француз в ближайшее время сядет за стол переговоров с боссами Манчестер Юнайтед, чтобы договориться о трансфере.

В текущем сезоне Мартиаль провел всего 10 поединков в составе МЮ, сумев отличиться одним забитым мячом.

Ранее интерес к форварду проявлял мадридский Атлетико.