Англия

Оба специалиста считают, что необходимо внедрять пять замен.

После матча против Астон Виллы лавный тренер Челси Томас Тухель раскритиковал руководство АПЛ. Немецкий специалист считает, что чемпионате нужно использовать пять замен.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поддержал своего коллегу, заявив, что пять замен — правильная идея.

"Я был бы за, определенно. Такая интенсивность для профессионального футболиста в Англии — это на грани. Нужно согласие 14 клубов английской Премьер-лиги, чтобы изменить ситуацию.

Не все команды проводят одинаковое количество матчей, и это большая проблема. Игрокам после травм приходится немедленно возвращаться на поле. В других клубах не хотят делать по пять замен. Я не вижу возможности изменить это, если честно", — сказал Клопп.

Отметим, что и у Ливерпуля, и у Челси большие кадровые проблемы перед поединками Boxind day.