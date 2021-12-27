Англия

Голкипер Манчестер Сити провел феноменальный год.

Вратарь Манчестер Сити и сборной Бразилии Эдерсон Мораес стал лучшим вратарем чемпионата Англии по количеству сыгранных матчей на ноль.

В течении 2021 года голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности 22 раза — больше, чем любой другой футболист в АПЛ.

Кроме того, в пятерку лучших вошли такие вратари как Эдуар Менди (18), Алиссон Беккер и Роберт Санчес — 15, Аарон Рамсдейл (14), Уго Льорис (14).

Ранее Whoscored объявил имя лучшего футболиста года в Ла Лиге.