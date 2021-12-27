Футболист Реала лучше всех провел уходящий календарный год.
карим бензема, getty images
27 декабря 2021, 15:40
Статистический портал Whoscored продолжает подводить итоги уходящего года, объявив имя лучшего футболиста испанского чемпионата.
Им стал нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема. Средняя оценка футболиста за матч составила 7.75.
Кроме того, в тройку лучших вошли одноклубник Бензема Винисиус с оценкой 7.60 и хавбек Бетиса Набиль Фекир, получив оценку 7.53.
Ранее портал Goal.com опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам первой половины сезона-2021/22.