Испания

Футболист Реала лучше всех провел уходящий календарный год.

Статистический портал Whoscored продолжает подводить итоги уходящего года, объявив имя лучшего футболиста испанского чемпионата.

Им стал нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема. Средняя оценка футболиста за матч составила 7.75.

Кроме того, в тройку лучших вошли одноклубник Бензема Винисиус с оценкой 7.60 и хавбек Бетиса Набиль Фекир, получив оценку 7.53.

Ранее портал Goal.com опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам первой половины сезона-2021/22.