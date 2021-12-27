Англия

Футболисты сдали негативные тесты на COVID-19.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам четырех футболистов.

Так, в общей группе Ливерпуля теперь тренируются Вирджил ван Дейк, Кертис Джонс, Тиаго и Фабиньо.

"Да, все ребята, у кого был коронавирус, и те, кто были на изоляции, вернулись", — заявил Юрген Клопп клубной пресс-службе.

Отмечается также, что эти футболисты смогут принять участие в матче против Лестера, который состоится 28 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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