Футболисты сдали негативные тесты на COVID-19.
Вирджил ван Дейк, Getty Images
27 декабря 2021, 16:40
Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам четырех футболистов.
Так, в общей группе Ливерпуля теперь тренируются Вирджил ван Дейк, Кертис Джонс, Тиаго и Фабиньо.
"Да, все ребята, у кого был коронавирус, и те, кто были на изоляции, вернулись", — заявил Юрген Клопп клубной пресс-службе.
Отмечается также, что эти футболисты смогут принять участие в матче против Лестера, который состоится 28 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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