Англия

Французский нападающий покинет "канониров" ближайшим летом.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт собирается покинуть команду на правах свободного агента летом.

Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, французский футболист хочет получить длительный контракт, а потому не соглашается на условия "канониров".

Ляказетт уверен, что в другом клубе ему предложат более долгое сотрудничество, и окончательно решил покинуть лондонский клуб.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 17 поединков в футболке "канониров", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что ранее Александр Ляказетт поручил своим агентам начать поиски нового клуба.