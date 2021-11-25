Французский нападающий может перебраться в Ла Лигу.
Александр Ляказетт, getty images
25 ноября 2021, 21:13
Нападающий Арсенала Александр Ляказетт в ближайшие трансферные может перебраться в испанский чемпионат.
Как сообщает издание Calciomercato, французский нападающий по-прежнему находится в списке интересов Барселоны и Атлетико.
Александр Ляказетт в текущем сезоне отыграл десять поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.
Напомним, что Арсенал планирует предложить Ляказетту краткосрочный контракт уже в ближайшее время.