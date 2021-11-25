Англия

Французский нападающий может перебраться в Ла Лигу.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт в ближайшие трансферные может перебраться в испанский чемпионат.

Как сообщает издание Calciomercato, французский нападающий по-прежнему находится в списке интересов Барселоны и Атлетико.

Александр Ляказетт в текущем сезоне отыграл десять поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

Напомним, что Арсенал планирует предложить Ляказетту краткосрочный контракт уже в ближайшее время.