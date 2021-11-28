Англия

Француз не связывает свое будущее с лондонским клубом.

Нападающий Александр Ляказетт намерен покинуть Арсенал следующим летом, сообщает портал The Athletic.

Контракт Ляказетта с лондонцами истекает в июне, и он должен получить статус свободного агента. Французский форвард уже поручил своим агентам заняться поисками нового клуба для него.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 11 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Ляказетта заинтересованы Барселона и Атлетико, а также Милан.