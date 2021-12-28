Англия

Бывший защитник "манкунианцев" резко высказался в адрес родной команды.

В 19-м туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед не сумел обыграть Ньюкасл в гостях (1:1).

Экс-футболист "красных дьяволов" Гари Невилл после игры в резкой форме раскритиковал футболистов, оставшись недовольным показанным уровнем футбола.

"Абсолютно ужасная игра. Я не могу даже кого-то выделить, все сыграли на одинаково плохом уровне. Они жалуются друг на друга как кучка плаксивых детей. Посмотрите, что они делают во время игры! Размахивают руками и жалуются на все подряд!

Прошлого менеджера уволили именно игроки. Рангника не уволят, он только пришел, но если так и дальше продолжится — команда сменит еще много тренеров.

Тренеры здесь не при чем, дела именно в футболистах. Они ничего не могут показать", — сказал Невилл в интервью Sky Sports.

В следующем туре Манчестер Юнайтед встретится с еще одним аутсайдером чемпионата — Бернли.

Ранее результат матча прокомментировал наставник МЮ Ральф Рангник.