Англия

Немецкий тренер дал комментарий после поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках девятнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и сыграл вничью.

"Мне совсем не понравился матч. Мы пытались научиться лучше контролировать игры. Сегодня мы вообще не контролировали игру, за исключением немногих моментов. Все дело было в энергии, в физическом плане. и том, кто выигрывает вторые мячи.

Во всех этих областях мы сегодня были не на высоте. В конце концов, мы получили очко, и это хорошо. Но в целом производительность должна улучшиться. Манчестер Юнайтед набрал балл, а не потерял два", — приводит слова немца Sky Sports и журналист Саймон Стоун.

Отметим, что после девятнадцатого тура Манчестер Юнайтед находится на седьмой строчке турнирной таблицы с 28 баллами.