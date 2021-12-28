Англия

Защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал последние выступления своей команды.

В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед в гостях не сумел обыграть Ньюкасл (1:1).

Капитан "красных дьяволов" Гарри Магуайр прокомментировал последние результаты команды, отметив влияние пандемии коронавируса на команду.

"Наша база закрыта, а половина состава, кто играл против Ньюкасла только восстанавливаются после коронавируса. У нас были люди с симптомами, были без симптомов — у нас очень сложный и трудный период.

Никакой шестнадцатидневный перерыв нам не поможет. В середине сезона это бесполезно", — приводит слова футболиста МЮ сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ранее Манчестер Юнайтед раскритиковал бывший футболист команды Гари Невилл.

Кроме того, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед.