Защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал последние выступления своей команды.
гарри магуайр, getty images
28 декабря 2021, 13:16
В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед в гостях не сумел обыграть Ньюкасл (1:1).
Капитан "красных дьяволов" Гарри Магуайр прокомментировал последние результаты команды, отметив влияние пандемии коронавируса на команду.
"Наша база закрыта, а половина состава, кто играл против Ньюкасла только восстанавливаются после коронавируса. У нас были люди с симптомами, были без симптомов — у нас очень сложный и трудный период.
Никакой шестнадцатидневный перерыв нам не поможет. В середине сезона это бесполезно", — приводит слова футболиста МЮ сайт Джанлуки Ди Марцио.
Ранее Манчестер Юнайтед раскритиковал бывший футболист команды Гари Невилл.
Кроме того, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ньюкасл — Манчестер Юнайтед.