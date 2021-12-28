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ньюкасл - манчестер юнайтед, getty images
28 декабря 2021, 08:47
В очередном туре Английской Премьер-Лиги аутсайдер чемпионата Ньюкасл принимал на своем поле Манчестер Юнайтед.
Подопечные Ральфа Рангника откровенно провалили поединок, в котором могли и вовсе уступить. Благодаря выходу Кавани и уверенной игре Де Хеа матч завершился вничью.
Обзор матча:
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Сен-Максимен, 7 — Кавани, 71
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Шер, Лассельс, Крафт — Фрейзер (Альмирон, 74), Шелви, Лонгстафф, Сен-Максимен (Гейл, 83) — Уилсон (Мерфи, 45+6), Жоэлинтон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоминей (Матич, 78), Фред (Санчо, 46) — Гринвуд (Кавани, 46), Фернандеш — Роналду, Рашфорд.
Предупреждения: Крафт, Жоэлинтон, Манкильо — Роналду, Фернандеш, Магуайр