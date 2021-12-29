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Лестер - Ливерпуль, getty images
29 декабря 2021, 01:24
Ливерпуль в рамках поединка двадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Лестеру и минимально уступил.
Судьбу встречи решил точный удар Адемолы Лукмана на исходе часа игрового времени. "Красные" так и не смогли отыграться.
Обзор матча:
Лестер — Ливерпуль 1:0
Гол: Лукман, 59.
На 16-й минуте Мохамед Салах (Ливерпуль) не забил пенальти (вратарь).
Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Ндиди, Томас — Чаудхери (Тилеманс, 56), Сумаре, Дьюсбери-Холл — Мэддисон (Олбрайтон, 68) — Варди, Ихеаначо (Лукман, 56).
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас — Хендерсон (Фирмино, 70), Фабиньо (Милнер, 64), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 56) — Салах, Жота, Мане.
Предупреждение: Матип.