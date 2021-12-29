Англия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.

В домашнем поединке 20-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас стал очередной командой в этом сезоне, которая негостеприимно встретила на своем поле главного аутсайдера — Норвич. В воротах "канареек" на этот раз побывало три безответных мяча.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Норвич 3:0

Голы: Эдуар, 8 (с пенальти), Матета, 38, Шлупп, 42.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен (Томкинс, 83), Гуэхи, Митчелл — Шлупп, Куяте, Хьюз (Миливоевич, 73) — Матета (Бентеке, 81), Айю, Эдуар.

Норвич: Ганн — Байрэм, Гибсон, Соренсен, Яннулис (Уильямс, 46) — Ле-Мелу, Гилмор, Маклин — Цолис (Роу, 68), Плахета (Сарджент, 81), Айда.

Предупреждения: Эдуар — Гибсон, Байрэм.