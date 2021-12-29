Англия

Защитник Ливерпуля прокомментировал поражение от Лестера.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Кинг Пауэр Стэдиум неожиданно оступился в игре против Лестера (0:1).

Лестер — Ливерпуль 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, центральный защитник "красных" Вирджил Ван Дейк подвел итоги выступления своей команды в отчетной дуэли.

"Думаю, что соперники заслужили победу, но, очевидно, это причины поражения исходили именно с нашей стороны. Я считаю, что в завершающей трети мы и проиграли этот матч: много кроссов, которые хорошо перехватывали соперники.

В целом, это была не самая лучшая наша игра, и, очевидно, соперникам не приходилось так уж сильно сопротивляться. После перерыва они выглядели более опасно, в чем, очевидно, хороши. Отдаем должное Лестеру, но мы должны смотреть на свою игру в первую очередь. Каждый должен смотреть в зеркало и совершенствоваться, и мы это сделаем. Это тоже часть футбола.

Мы старались до самого конца и, на мой взгляд, создали хорошие моменты. К сожалению, сегодня не был тот день, когда мяч попадал бы в сетку. Плюс, пропущенный пенальти. Такое тоже может случиться. Это очень разочаровывает нас, но, как я уже сказал, это часть футбола, и мы должны взять это с собой и быть готовыми к очень важной игре в воскресенье.

Во время пропущенного гола, очевидно, мы должны были не давать пройти Лукману. Я думаю, что сначала у него было слишком много места, и мы позволили ему использовать свою силу: он — хороший дриблер, что, к сожалению, помогло ему забить. Но все же у нас были моменты, которые мы так и не использовали. В целом, я думаю, что Лестер может гордиться своим выступлением, и им тоже нужно отдать должное.

Что я могу сказать после этой игры и отставания в шесть очков от Манчестер Сити? Сейчас только декабрь, а сезон еще продлится достаточно долго. Все еще может случиться — мы видим это сейчас на примере COVID-19, а также травм.

В дальнейшем все может измениться. Сейчас нет смысла смотреть конкурентов, и мы не будем этого делать.

Мы должны посмотреть на наши выступления сегодня, мы должны улучшить свои навыки и взять их с собой в следующую игру. Мы все хотели сегодня выступить лучше, это факт, но, к сожалению, мы были недостаточно хороши, а соперники заслужили победу", — заключил нидерландский футболист.

В следующем туре Ливерпуль сыграет в гостях у лондонского Челси.