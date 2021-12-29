Англия

Наставник Лестера высказался о неожиданной победе своей команды в матче АПЛ.

В двадцатом туре Английской Премьер-Лиги Лестер на своем поле минимально переиграл Ливерпуль (1:0).

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс прокомментировал исход поединка, отметив важность этой победы, а также влияние на игру команды Каспера Шмейхеля.

"Мы сыграли как настоящие герои. Очень сложно описать свои чувства словами, игра с Ман Сити, спусят 48 часов Ливерпуль.. Отличный результат против одной из лучших команд мира.

Конечно, иногда мы играли плохо, но команда всегда боролась и никогда не сдавалась — это главное. Что касается Шмейхеля, то это топ-вратарь, один из лучших в Европе. Сегодня он смог себя показать в полной мере", — приводит слова специалиста BBC.

Смотрите на Football.ua видео гола и обзор матча Лестер — Ливерпуль.

Ранее исход поединка прокомментировал защитник "красных" Вирджил Ван Дейк.