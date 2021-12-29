Англия

Форвард Челси не может выйти на стабильную результативность после трансфера.

Бельгийский нападающий лондонского Челси был вынужден пропустить пару матчей английской Премьер-лиги в декабре из-за коронавируса, однако результативно (гол + голевой пас) вернулся к игре, получив в распоряжение один тайм в матче против бирмингемской Астон Виллы (3:1).

Несмотря на шесть забитых мячей и две результативные передачи за 17 сыгранных матчей в текущем сезоне, футболист "пенсионеров" все равно остается недоволен своими выступлениями.

Это вынудило Ромелу в одном из своих последних интервью косвенно обратиться к главному тренеру Томасу Тухелю с просьбой прийти к консенсусу относительно его игровой роли в команде.

"Мы говорили об этом уже несколько раз. Я хочу понять, что именно хочет видеть от меня наставник, и как он намерен использовать меня на поле. Мне просто нужно немного ясности в этом вопросе. Я обладаю различными навыками, поэтому достаточно гибкий в выборе амплуа.

Могу делать все, что будет необходимо команде: прессинговать, укрывать мяч корпусом, начинать и завершать атаки — все, что нужно. Эти навыки я приобрел в ходе долгих тренировок.

В игре против Виллы я получил шанс помочь команде, и с радостью им воспользовался. Надеюсь, что этом поможет мне в дальнейшем", — выразил надежды футболист.

Поможет ли это Лукаку на самом деле, мы сможем узнать во время матча Челси — Брайтон, который состоится сегодня, 29 декабря, начало в 21:30 по киевскому времени. Football.ua подготовил специальный материал перед данной игрой, а ее текстовая трансляция будет у нас на сайте.