Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Брайтон.

Двадцатый тур английской Премьер-лиги продолжится поединком между лондонским Челси и Брайтоном на Стэмфорд Бридж.

Томас Тухель, после победы над бирмингемской Астон Виллой (3:1), решил использовать в обороне Аспиликуэту и Кристенсена, в то время как Ковачич отправился в центральную линию, а атаку возглавил Лукаку.

Грэм Поттер, на фоне победы над Брентфордом (2:0), предпочел увидеть Биссума в опорной зоне вместе с Лалланой, а Мард дополнил линию атакующих полузащитников.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои — Маунт, Пулишич — Лукаку.

Запасные: Аррисабалага, Сарр, Алонсо, Чалоба, Канте, Баркли, Сауль, Зийех, Хаверц.



Брайтон: Санчес — Лэмпти, Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер, Макаллистер — Мопе.

Запасные: Стил, Вебстер, Даффи, Мвепу, Гросс, Альзате, Ричардс, Уэлбек, Фергюсон.