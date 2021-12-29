Двадцатый тур английской Премьер-лиги продолжится поединком между лондонским Челси и Брайтоном на Стэмфорд Бридж.

Томас Тухель, после победы над бирмингемской Астон Виллой (3:1), решил использовать в обороне Аспиликуэту и Кристенсена, в то время как Ковачич отправился в центральную линию, а атаку возглавил Лукаку.

Грэм Поттер, на фоне победы над Брентфордом (2:0), предпочел увидеть Биссума в опорной зоне вместе с Лалланой, а Мард дополнил линию атакующих полузащитников.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои — Маунт, Пулишич — Лукаку.

Запасные: Аррисабалага, Сарр, Алонсо, Чалоба, Канте, Баркли, Сауль, Зийех, Хаверц.

Брайтон: Санчес — Лэмпти, Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер, Макаллистер — Мопе.

Запасные: Стил, Вебстер, Даффи, Мвепу, Гросс, Альзате, Ричардс, Уэлбек, Фергюсон.

Матч Челси — Брайтон начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.