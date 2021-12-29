Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Брайтон.
Ромелу Лукаку, Getty Images
29 декабря 2021, 20:41
Двадцатый тур английской Премьер-лиги продолжится поединком между лондонским Челси и Брайтоном на Стэмфорд Бридж.
Томас Тухель, после победы над бирмингемской Астон Виллой (3:1), решил использовать в обороне Аспиликуэту и Кристенсена, в то время как Ковачич отправился в центральную линию, а атаку возглавил Лукаку.
Грэм Поттер, на фоне победы над Брентфордом (2:0), предпочел увидеть Биссума в опорной зоне вместе с Лалланой, а Мард дополнил линию атакующих полузащитников.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои — Маунт, Пулишич — Лукаку.
Запасные: Аррисабалага, Сарр, Алонсо, Чалоба, Канте, Баркли, Сауль, Зийех, Хаверц.
Брайтон: Санчес — Лэмпти, Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер, Макаллистер — Мопе.
Запасные: Стил, Вебстер, Даффи, Мвепу, Гросс, Альзате, Ричардс, Уэлбек, Фергюсон.
Матч Челси — Брайтон начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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