Англия

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Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Бернли и добился уверенной победы.

В первом тайме "красные дьяволы" отправили в ворота соперника три мяча, на что точным ударом ответил Аарон Леннон. Больше команды голами не отметились.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Бернли 3:1

Голы: Мактоминей, 8, Санчо, 27, Роналду, 35 — Леннон, 38

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи (Варан, 66), Магуайр, Шоу — Мактоминей, Матич — Санчо, Кавани, Роналду, Гринвуд (Далот, 80)

Бернли: Хеннесси — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Гудмундссон, Вествуд, Корк (Стивенс, 58), МакНейл (Питерс, 84) — Вуд, Леннон (Выдра, 74)