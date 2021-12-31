Англия

Наставник Манчестер Юнайтед не уверен в необходимости усиливать свою команду путем подписания новых футболистов.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел Бернли со счетом 3:1.

После данного противостояния главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник поведал о том, планирует ли его команда подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Зимнее трансферное окно имеет смысл только в том случае, если новички повышают качество игры вашей команды. Пока мы об этом не говорили. Я сосредоточен на нынешних игроках, у нас достаточно исполнителей", — приводит слова Рангника журналист BBC Sport Шамун Хафез.

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