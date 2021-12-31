Англия

Датчанин близок к возвращению в английскую Премьер-лигу.

Голкипер Мидтьюлланда Йонас Лессль должен в ближайшее время стать игроком Брентфорда.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Брентфорд договорился об аренде датского вратаря и может представить его в ближайшие часы.

Лессль уже выступал в АПЛ в составе Хаддерсфилда и Эвертона. В текущем сезоне 32-летний страж ворот провел 19 поединков в составе Мидтьюлланда, пропустив 20 голов.

Ранее сообщалось, что Брентфорд предложил Шахтеру 15 миллионов евро за Михаила Мудрика.