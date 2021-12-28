Украина

Английский клуб предпринял вторую попытку для подписания украинского хавбека.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает FootballHub со ссылкой на слова агента футболиста Алексея Алехина.

По информации источника, английский клуб предпринял вторую попытку приобрести 20-летнего украинца и на этот раз предложил "горнякам" 15 миллионов евро. Ответа от украинцев пока не последовало.

Ранее в СМИ была информация о 12 млн евро и это была первая попытка Брентфорда заполучить украинца. При этом самому футболисту клуб предлагал контракт на 5,5 лет.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 поединков, в которых забил два гола и сделал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в тройку лучших игроков Европы своего возраста по количеству ассистов.