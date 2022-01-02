Англия

Бельгийский форвард в подробностях рассказал о своем уходе из Интера летом 2021-го и сожалениях по этому поводу.

Минувшим летом нападающий Ромелу Лукаку вновь стал игроком Челси после двух успешных сезонов в Интере. Лондонский клуб не пожалел выложить за бельгийского форварда рекордные 97,5 миллионов фунтов и видел в его лице нового лидера атаки.

Возмужавший и набравшийся опыта Лукаку продемонстрировал яркий старт после возвращения на Стэмфорд Бридж, забив четыре гола в четырех матчах. Однако затем последовала шестиматчевая безголевая серия, а после – у 28-летнего форварда начались проблемы со здоровьем.

Лишь в декабрьских матчах Лукаку вновь удалось забить за "синих" в АПЛ, но футболист перечеркнул все свои последние успехи одним интервью, которое он дал итальянскому телеканалу Sky Sport около месяца назад и которое только сейчас было опубликовано.

"Я нахожусь в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в Челси. Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться.

В данный момент я считаю, что тренер мог бы предоставлять мне больше игрового времени, но я уважаю его выбор. Я должен продолжать работать и ждать своего момента.

Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, которая бы подходила нам обоим. Я хочу помочь команде, потому что ситуация в таблице сейчас немного сложная. Он сделал свой выбор – я продолжаю работать, в определенный момент я поговорю с Тухелем и мы проясним ситуацию".

К Интеру Лукаку присоединился летом 2019-го из Манчестер Юнайтед, подписав пятилетний контракт. После неоднозначного периода в стане "красных дьяволов" нападающий по-настоящему расцвел на Сан-Сиро под руководством Антонио Конте.

В 95 матчах в футболке "нерадзурри" Лукаку забил 64 года, продемонстрировав лучший процент результативности в карьере. Он помог миланскому клубу пробиться в финал Лиги Европы и вернуть чемпионский титул Серии А после длительного периода.

Читайте также: Закулисная история возвращения Ромелу Лукаку в Челси

"Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как должно было… Я переживаю, что невовремя покинул Интер, не так попрощался с болельщиками клуба.

Я всегда думаю о Милане, Милане, Милане… Болельщики Интера – лучшие в мире. Я люблю этот город, лучший период в своей карьере я провел в Интере. Я люблю Италию – мое сердце осталось в Интере.

Почему закончился мой медовый месяц в Интере? Я с детства болел за Челси, это моя любимая команда. Я перешел в Челси в 18 лет, но у меня не сложилось. Поэтому у меня в голове всегда была мысль, что я должен вернуться в Челси и завершить миссию.

Летом 2020-го я отклонил предложение Манчестер Сити. Их предложение было выгоднее, чем у Челси. Я отказался, так как не мог покинуть Интер после одного сезона. Этот клуб спас мою карьеру, когда я чувствовал себя плохо в Манчестер Юнайтед.

Прошлым летом я обратился к руководству Интера и попросил новый контракт. Я сказал: "Мне 28, я хотел бы и дальше жить в Италии и получить новый контракт…" Но Интер отказал. Возможно, у них не было финансовых возможностей. Мне было сложно принять такой ответ".

"На топ-уровне находятся три клуба: Барселона, Реал Мадрид и Бавария. Все игроки мечтают выступать там, это правда. Я думал, что могу перейти в один из этих клубов после Интера. Этого не случилось, и я сказал себе: "Могу представить себя лишь в одном клубе – это Челси".

Прошлым летом я не думал о переходе в Челси, пока действительно не получил от них предложение. Симоне Индзаги повел себя со мной очень хорошо. Остался бы я, если бы Интер предложил мне новый контракт? Да.

Когда Челси начал со мной переговоры, это стало вызовом для меня. За 8 лет в АПЛ я всегда хотел выиграть чемпионский титул. Было сложно отказаться от возвращения в АПЛ в клуб, за который я болел с детства".

Вряд ли игрок такого уровня, как Лукаку, не осознает всю важность своих слов и какой резонанс они могут вызвать в СМИ. Теперь бельгийцу будет очень сложно вернуть доверие главного тренера Томаса Тухеля и болельщиков Челси. Или же накануне открытия зимнего трансфера рынка Лукаку решил намеренно испортить отношения с "синими" и любой ценой вернуться в миланский клуб?

"Остался бы я в Интере, если бы у клуба были финансовые возможности? Я бы на сто процентов остался прошлым летом. Это даже не стоит обсуждать, Но ушел Конте, затем – Хакими, говорили о том, что клуб испытывает проблемы…

Слежу ли я за матчами Интера? Всегда. Я всегда смотрю матчи Интера, всегда, всегда, всегда, всегда (повторяет 6 раз). Я слежу за командой. Когда Интер занимает место в вашем сердце, это нечто особенное…

Я обсуждал личные вопросы с Антонио Конте. Выступать против него в качестве соперника – теперь большой вызов, я никогда не побеждал против его команд! Когда он ушел из Интера, это стало для меня ударом. Но я был готов остаться в Интере даже без него, проблема была в новом контракте, о котом я просил".

"Если меня в будущем позовут Ювентус или Милан? Никогда, никогда. Еще раз – никогда. Этого никогда не случится. Ювентус хотел подписать меня до моего трансфера в Интер, но когда в Интер пришел Конте, то переход стал моей приоритетной целью. В Италии для меня существует лишь Интер.

Я скучаю по Лаутаро Мартинесу. С момента нашего знакомства я бы отдал за него жизнь на поле.

Если Лаутаро присоединится ко мне в Челси в будущем? Нееет… Лаутаро, оставайся в Милане, я вернусь (смеется).

Если бы Интер предложил мне новый контракт прошлым летом, как я хотел, мы бы с вами сейчас не общались здесь, в Лондоне, а спокойно бы беседовали в Милане", – завершил Лукаку.