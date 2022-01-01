Англия

Наставник лондонского клуба ищет варианты для усиления ротации.

Лондонский Челси в наиболее напряженный отрезок сезона попал в тяжелую кадровую ситуацию, фактически оставшись лишь с одним фланговым защитником.

Это вынуждает "пенсионеров" становиться активным игроком на рынке во время зимнего трансферного окна, однако с покупками новых исполнителей столичный клуб не желает торопиться.

"Одна из возможностей, которой мы бы хотели воспользоваться, — это возвращение Эмерсона Палмьери, однако нам необходимо серьезно проанализировать его текущие кондиции.

Мы не имеем на руках полной информации об игроке, который находится в Лионе, а также не знаем об отношении французского клуба к нашему возможному желанию вернуть его досрочно.

В ближайшие дни мы разберемся с этими моментами, после чего обсудим с футболистом его и наше совместное будущее", — сказал главный тренер Челси Томас Тухель в одном из предыдущих интервью.

Отметим, что 27-летний Эмерсон на данный момент выступает в составе французского Лиона на правах арендного соглашения, сыграв уже 18 матчей в составе "ткачей", оформив по одному голу и результативной передаче.