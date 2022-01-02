Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Лондонский Вест Хэм в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сумел забить сразу три гола в первом тайме дерби против Кристал Пэлас, однако уже под конец матча "стекольщики" сумели отыграть два пропущенных мяча, но так и не зацепились за очки.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3

Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 — Антонио, 22, Лансини, 25, 45+5 (пен.)

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд — Шлупп, Хьюз (ридевалд, 75), Миливоевич (Матета, 60) — Эдуар, Бентеке (Олисе, 68), Айю

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон (Масуаку, 46), Диоп, Доусон, Цоуфал — Соучек, Райс, Лансини (Нобл, 88), Бенрахма (Влашич, 71), Боуэн — Антонио

Предупреждения: Джонсон, Масуаку.