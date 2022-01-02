Англия

Форвард присоединился к клубу из Чемпионшипа.

Нападающий Брайтона Аарон Коннолли перешел в Мидлсбро, сообщает официальный сайт английского клуба.

Ирландский форвард присоединился к "речникам" на правах аренды до конца сезона.

Коннолли является воспитанником академии Брайтона. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "чаек", отличившись двумя голами.

Действующий контракт Коннолли с Брайтоном рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мидлсбро также хочет арендовать нападающего Арсенала Фоларина Балогуна.