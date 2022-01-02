Форвард присоединился к клубу из Чемпионшипа.
Аарон Коннолли, twitter.com/Boro
02 января 2022, 14:05
Нападающий Брайтона Аарон Коннолли перешел в Мидлсбро, сообщает официальный сайт английского клуба.
Ирландский форвард присоединился к "речникам" на правах аренды до конца сезона.
Коннолли является воспитанником академии Брайтона. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "чаек", отличившись двумя голами.
Действующий контракт Коннолли с Брайтоном рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мидлсбро также хочет арендовать нападающего Арсенала Фоларина Балогуна.